صنع الله يلتقي سفير الصين ويأمل في عودة شركاتها لليبيا

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ناقش رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، مع السفير الصيني لدى ليبيا، وانغ تشيمين، سُبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن اللقاء تركّز حول عودة الشركات الصينية العاملة في مجال النفط والغاز والطاقة والانشاءات، ومساهمتها في تطوير الحقول النفطية الليبية، وخاصة في مجال صيانة وتحديث خطوط نقل النفط الخام وإعادة بناء خزانات النفط .

واعتبر صنع الله، أن زيارة السفير الصيني لليبيا للمؤسسة الوطنية للنفط، هي مؤشر قوي وإيجابي على عودة الاستقرار في ليبيا.

وأعرب صنع الله، عن أمله في أن تعود الشركات الصينية وخاصة العاملة في مجال النفط والطاقة للعمل والاستثمار في ليبيا، وذلك للنهوض بقطاع النفط الليبي.

وقال صنع الله، إن نهوض قطاع النفط، سينتعش الاقتصاد الوطني، وستتحرك عجلة التنمية.