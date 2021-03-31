صنع الله وبوجناح يبحثان التحديات التي تواجه قطاع النفط

أخبار ليبيا 24

التقى النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أحمد بوجناح، اليوم الأربعاء، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وذلك خلال زيارة قام بها لمقر المؤسسة في طرابلس.

وعقد الطرفان اجتماعا تم خلاله مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع النفط ، والتطرق إلى الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة عدم استقرار الوضع الأمني.

وبحسب بيان المؤسسة أكد صنع الله أن الزيارة تدل على إدراك حكومة الوحدة الوطنية لأهمية القطاع في دعم استقرار وتنمية ليبيا وتدل أيضا على دعم حكومة الوحدة الوطنية لقطاع النفط.

وأكد صنع الله أن قطاع النفط يحتاج إلى الدعم اللازم لتسديد ما عليه من التزامات للشركات الخدمية وبضرورة تسييل الميزانيات المطلوبة للإسراع في أعمال الصيانة للأنابيب والخزانات المتضررة نتيجة الحروب السابقة والإغلاقات المتكررة في الموانئ النفطية التي تعرض لها قطاع النفط سابقاً.

كما تم تناول الاجتماع تطوير القطع المستكشفة في مناطق الجنوب وكيفية وضعها على الإنتاج بالصورة الممكنة، ومناقشة أزمة الوقود والحلول الناجعة لإيصال الوقود لأهلنا بالجنوب.

كما ناقش الاجتماع مشروع إنشاء المصفاة وإنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي بحقل الشرارة من أجل توفير وتلبية احتياجات المواطنين للغاز، وأطلع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على خطة المؤسسة لإنشاء مصحة النفط بالجنوب.

وفي ختام الزيارة قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بجولة في مقر المؤسسة الرئيسي للاطلاع على الاضرار التي خلفها التفجير الذي استهدف مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر 2018 و للاطلاع على أعمال إعادة تأهيل المبنى.