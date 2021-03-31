خلال الربع الأول من العام الحالي . . دخول “912” مواطن ليبي لمصر تعرف على الشروط المطلوبة للتسجيل في منظمة المسافرين إلى مصر برًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

عضو وحدة شؤون المسافرين ببلدية طبرق إيهاب فتحي سيف النصر إن عدد المسافرين إلى دولة مصر الشقيقة برًا بلغ 912 مواطن ليبي خلال الربع الأول من عام 2021.

سيف النصر أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الشروط المطلوبة للتسجيل بالنسبة للأعمار أن يكون من سن 18 سنة إلى 45 سنة للذكور فقط، ودفع مبلغ 20 دينار رسوم التسجيل، وبالنسبة للنساء الدخول في أي وقت دون قيد أو شروط لكل الاعمار.

وأشار إلى أنه بالنسبة للطلبة الدارسين هناك يجب إحضار مايثبت ذلك من الجامعات المصرية أو سبق له الدخول إلى مصر.

وقال إن وحدة شؤون المسافرين إلى مصر ببلدية طبرق تختص بتسجيل المسافرين الراغبين بالسفر عبر منفذ أمساعد البري من خلال الإجراءات المطلوبة .

وذكر أنه يطلب على المسافر إحضار تحليل كورونا من المختبر الموجود بالمنفذ صالح لمدة 48 ساعة، ويجب دفع مبلغ 25 دولار تدفع أثناء الدخول فقط ويدفع مبلغ 350 دينار أثناء الدخول والخروج .

وبشأن جواز السفر القديم، أوضح عضو وحدة شؤون المسافرين بالبلدية أنه يجب أن تكون صورة صاحب الجواز قريبة من الواقع ، لافتًا إلى أن حصة بلدية طبرق 44 مواطن كل يوم والتسجيل يتم بمقر البلدية .