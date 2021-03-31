توقعات بهطول أمطار على مناطق الشمال الشرقي

أخبار ليبيا 24 – طقس

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الأربعاء 31 مارس 2021.

المركز أشار ، في الملخص العام، إلى أن الأجواء تكون ممطرة على مناطق الشمال الشرقي بينما يبقي الطقس مستقر على باقي المناطق وتسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ بداية الأسبوع على مناطق غرب ليبيا .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، الطقس صافي إلى قليل السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على الساحل وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19- 24) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، الطقس سقوط أمطار متفرقة على مناطق بنغازي، والجبل الأخضر، وطبرق، قد تصحبها خلايا علي مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 – 22) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (13) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، الطقس صافي إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (23- 29 ) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو، الطقس صافي إلى قليل السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (22 – 24 ) مْ.