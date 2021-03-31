الدبيبة يبحث في مشاكل شركة الخدمات العامة

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ناقش رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع رؤساء مجالس الإدارة لشركات الخدمات العامة بمختلف المدن الليبية، المشاكل والتحديات التي تواجهها، وسبل معالجتها.

أتى ذلك في حضور وزير الحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وقالت الحكومة، إن الاجتماع استعرض جملة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين آلية عمل الشركات لتوفير الخدمات اللازمة للمرافق العامة والخاصة بالمواطنين.

وأضافت، أن الدبيبة رحب بحضور رؤساء مجالس الشركات في اجتماع موحد ضم 23 شركة لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقالت إنه شدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية، بالإضافة إلى إطلاق حملات النظافة على مستوى واسع النطاق.

وذكرت أن الدبيبة شدد كذلك على أهمية القطاع الخاص في هذا المجال، مؤكدًا على ضرورة أن يتركز دور الدولة بشكل أكبر في دور المراقبة والتنظيم.