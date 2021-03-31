آمر منطقة طبرق العسكرية يوضح حقيقة فيديو اعتداء مسلحون على منزل في المدينة

أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية اليوم الأربعاء إن الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح اعتداء مسلحون على أحد المنازل هو مشكلة شخصية.

وأوضح بوعلوية لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية باشرت التحقيقات في الواقعة، لافتاً إلى أن الاعتداء الذي وقع كان على منزل جندي وهي مشكلة شخصية ولا علاقة لها بالعمل أو بالدولة.

وأضاف آمر منطقة طبرق العسكرية أن الداخلية تتابع الواقعة بعد مباشرة التحقيقات والاستدلال بالخصوص، وستعلن الجهات المختصة أي مستجدات بالخصوص.

وطالب بوعلوية الجميع بتحري الدقة والمصداقية قبل تداول الأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي لتبيان حقيقة الأمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فيديو رُصدته كاميرا مراقبة يوضح سيارتين مدنيتين يترجل منها مسلحون ويقومون بالرماية على منزل عسكري في مدينة طبرق شرقي البلاد.