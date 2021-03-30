نورلاند يناقش الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي

أخبار ليبيا24

ناقش السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا.

وأعرب نورلاند خلال اللقاء في مكتب ليبيا الخارجي بتونس بحضور نائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،رانيا أحمد أمس الإثنين عن دعم الولايات المتحدة للعمل المهم الذي يقوم به الهلال الاحمر الليبي.

وأشار السفير الأمريكي لدى ليبيا إلى أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جعل انتخابات ديسمبر آمنة للناخبين وموظفي الاقتراع على الرغم من جائحة كورونا.