مراقب التعليم في طبرق تؤكد عدم تسجيل أي إصابة في صفوف الطلبة

أخبار ليبيا 24-خاص

أكد، مراقب التعليم في طبرق، سالم جواد المريمي، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابة لفيروس كورونا بين الطلبة منذ بداية الجائحة.

وقال المريمي، لأخبار ليبيا24، إن عدد المدارس التابعة لمراقبة تعليم طبرق، يبلغ 108 مدرسة عامة وعدد 53 مدرسة خاصة، بينما عدد الطلبة 66 ألف طالب والمعلمين 13 ألفا.

وأوضح، أن مراقبة التعليم في طبرق، سجّلت 5 حالات إصابة بكورونا، موزعة ما بين عدد من المعلمين وأولياء أمور الطلبة.

وأكد المريمي، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المدارس كافة، لافتًا إلى أن توقف الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، ستعطي مراقبة التعليم فرصة أكثر لأخذ مزيدا من الخطوات الاحترازية.