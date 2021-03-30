عقيلة والقطراني يبحثان تطورات عمل حكومة الوحدة

أخبار ليبيا24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القبة بالنائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني، وبحثا تطورات الأوضاع ومسارات حل الأزمة الليبية، إضافة إلى عدد من القضايا الخدمية والمشاكل اليومية التي يعانيها المواطن.

وصرح، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن اللقاء تناول جملة من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بعمل حكومة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة.

وأضاف، أنهما تناولا الأمور المتعلقة بتوفير الخدمات الضرورية للمواطن، أبرزها توفير السيولة المالية والمواد الغذائية والدوائية ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي والتجهيز.

وذكر المريمي، أن عقيلة والقطراني، بحثا في الترتيب لإجراء الانتخابات في موعدها والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة في ذلك.