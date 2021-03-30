صنع الله: المؤسسة الوطنية للنفط تتطلع لفتح آفاق التعاون مع الشركات الألمانية

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أعرب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، عن تطلع المؤسسة إلى فتح آفاق التعاون مع ألمانيا في مجال النفط والغاز والخدمات المصاحبة.

أتى ذلك في فعاليات المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الثالث والذي انعقد الإثنين في قاعة المؤتمرات بفندق المهاري، في العاصمة طرابلس.

ووجه صنع الله، في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، الشكر للحكومة الألمانية لاستضافتهم لكل الأطراف الليبية والدول الإقليمية المؤثرة في يناير 2020، وقال صنع الله: “أؤمن بأن مخرجات مؤتمر برلين هي التي أدت وبشكل كبير في أن نصل إلى ما نشاهده اليوم من نتائج إيجابية على أرض الواقع، متمثلة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإيقاف النزاع، والتوجه نحو دعم الاقتصاد”.

ولفت صنع الله إلى عودة العديد من الشركات الألمانية للعمل في ليبيا، معربًا عن أمله دخول عدد أكبر من الشركات الألمانية في مجال النفط والغاز للاستفادة من خبراتها لتطوير القطاع والنهوض به لما يمثله من أهمية كبرى للدولة الليبية.

وجرت خلال فعاليات المنتدى، الذي حضره وزير الاقتصاد، محمد الحويج، والسفير الألماني أوليفر أوفتشا، مناقشة العديد من المحاور والمسائل الاقتصادية في المجالات الحيوية بالدولة وكان على رأسها قطاع النفط وكذلك الكهرباء، إضافة إلى تذليل كافة الصعاب وفتح آفاق التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وألمانيا، والبدء في مرحلة البناء والدفع بعجلة التنمية.