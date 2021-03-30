سطو مسلح على مصرف الوحدة الرئيسي ببنغازي

أخبار ليبيا 24 -أمن

أكد عدد من شهود العيان بمنطقة طريق النهر في مدينة بنغازي تعرض مصرف الوحدة الرئيسي لعملية سطو مسلح في حادثة شهدت عملية سلب ونهب للموظفين.

وأوضح شهود العيان أن عملية السطو قام بها ثلاثة مسلحين مشهرين بنادق كلاشنكوف و في يدهم قنابل يدوية و اقتحموا فرع مصرف الوحدة الرئيسي بطريق النهر في مدينة بنغازي لمحاولة سرقته.

وأضاف الشهود أن المسلحين الثلاثة بعد اقتحامهم المصرف لم يعثروا على أي أموال فقاموا بعمليات سلب ونهب لممتلكات الموظفين وأغراضهم من هواتف محمولة وأموال ثم لاذوا بالفرار.

وقال أحد موظفي المصرف – فضل عدم الكشف عن هويته لدواعي أمنية – إن كاميرات المراقبة رصدت تفاصيل الحادث التي وقعت الساعة الثانية عشر ظهرًا بالكامل، مضيفًا أن وجوه المسلحين كانت مكشوفة وتم رصدها وهي الآن لدى الجهات الأمنية لإتخاذ الإجراءات حيالهم .