“حمدو الهوني” يعود لتدريبات الترجي بعد غياب الهوني لم يقدم مردود جيد خلال مشاركته مع المنتخب الليبي أمام تونس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

شهدت تدريبات فريق الترجي التونسي اليوم الثلاثاء انضمام النجم الليبي “حمدو الهوني”، بعد فترة من الغياب بسبب التحاقه بمنتخب ليبيا خلال التصفيات الإفريقية .

ولم يقدم الهوني مردود جيد خلال مشاركته مع المنتخب الليبي أمام تونس والتي خسرها فرسان المتوسط بنتيجة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدفين، وكانت سببا في القضاء على آمال زملاء فيصل البدري في التأهل للكان .

وأعلن الترجي مساء اليوم الثلاثاء، غياب الثنائي “الجزائري إلياس الشتي”، والإيفواري “سدريك جبو”، عن صفوف الفريق لمدة 21 يوميًا، وذلك حسبما أفاد النادي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

هذا ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 46 نقطة، كما يتصدر المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، وضمن تأهله للدور ربع النهائي .