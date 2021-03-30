حفتر يثني على دعم المكونات الاجتماعية في حماية تراب الوطن ومحاربة الإرهاب والتطرف حفتر يدعو جميع الليبيين إلى إرساء دعائم السلام

أخبار ليبيا 24 – خبر

انتظم مساء اليوم الثلاثاء بمقرّ القيادة العامة في منطقة الرجمة الملتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية في ليبيا بحضور القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر .

ورحب القائد العام المشير خليفة حفتر بالحاضرين والمُمثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا، مثنيًا على مشاركتهم الفاعلة ودعمهم اللا محدود لقواتهم المسلحة لحماية تراب الوطن ومحاربة الإرهاب والتطرف .

حفتر دعا خلال الملتقي جميع الليبيين إلى إرساء دعائم السلام، وضرورة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً أن ليبيا لكل الليبيين .

وأكد الحاضرين على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر دون تأخير أو تعطيل، وبضرورة إرساء الاستقرار السياسي ولم شمل الليبيين من خلال المصالحة الاجتماعية الشاملة .