بينهم القذافي .. فنان مصري يقلد رؤساء وفنانين (فيديو)

قلد الفنان المصري محيي إسماعيل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وبحسب موقع “مصراوي” قال إسماعيل إن “فن التقليد شيء ممتع ومهم”، مؤكدا أنه هو من علم الفنان أحمد زكي، كيف يقلد.

وخلال مؤتمر صحفي أقيم ظهر يوم الاثنين، ضمن برنامج تكريم الفنان محيي إسماعيل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قام بتقليد عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية، بينهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

كما قلد إسماعيل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، والفنان محمود المليجي، وطريقة مشي الفنان محمود حميدة، والذي قابل تقليد محيي له بالضحك مع الحضور.

وقد سبق أن انتشر مقطع فيديو للفنان محيي إسماعيل أثناء تقليده القذافي وعمر الشريف، خلال تكريمه أيضا في مؤتمر شرم الشيخ السينمائي في العام 2019.