النفط يتراجع بعد انتهاء أزمة السفينة “إيفر غيفن” بقناة السويس

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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عقب انتهاء أزمة سفينة الحاويات “إيفر غيفن” واستئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس.

وانخفض خام برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة ليصل إلى 64.83 دولار للبرميل بعد أن حقق مكاسب بلغت 0.6 بالمئة يوم الإثنين، وتراجع الخام الأمريكي سنتا واحدا ليسجل 61.55 دولار للبرميل.

ومساء يوم الإثنين استؤنفت حركة الملاحة البحرية بقناة السويس بعد تعويم سفينة إيفر غيفن التي شلّت حركة الملاحة بالممر المائي لقرابة أسبوع، وعطلت أكثر من 400 سفينة عبور.