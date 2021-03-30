المنفي يبحث مع لجنة الحوار اختصاصات “الرئاسي” والحكومة

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني مع عدد من أعضاء لجنة الحوار مهام واختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح بيان للمجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء أن اللقاء الذي عقد في طرابلس بحث الملفات ذات الاهتمام خلال المرحلة الانتقالية.

و أشار البيان إلى تأكد أعضاء لجنة الحوار دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي للمضي قدما نحو تحقيق الاستحقاقات القادمة.