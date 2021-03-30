السيسي يجري زيارة لهيئة قناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة “إيفر غرين”

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أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى هيئة قناة السويس، وتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وأعرب السيسي، في تسجيل مصور بثته قنوات مصرية، عن شكره للقائمين على قناة السويس، لإنهاء أزمة السفينة “إيفر غيفين” الجانحة داخل الممر المائي للقناة.

وأكد السيسي على أن قناة السويس مرفق عالمي للتجارة الدولية، ترسخ منذ 150 سنة في وجدان صناعة التجارة العالمية.

ونجحت الجهود المتواصلة على مدار ستة أيام لإعادة تعويم سفينة الحاويات “إيفر غيفن”، التي يبلغ طولها 400 متر، والتي كانت قد سدت الممر المائي للقناة بعد جنوحها يوم الثلاثاء الماضي.

وقامت الجرافات بإزالة الرمال والوحل بعيدًا عن مقدمة السفينة، بينما تم استخدام زوارق القطر ورافعات السفينة لتحريكها.

وأعربت شركة “إيفر جرين” في بيان عن شكرها لهيئة قناة السويس وكل الأطراف المعنية على معاونتهم ودعمهم لنجاح إعادة تعويم السفينة داخل مجرى قناة السويس وعودة الملاحة بشكل طبيعي بعد مغادرة السفينة لنقطة بمساعدة القاطرات.

وقالت الشركة، إنه سيعاد تمركز السفينة المؤجرة في البحيرات المرة في القناة لإجراء عملية فحص للتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وأضافت، أن عملية البحث ستحدد مدى صلاحية السفينة لاستئناف خط سيرها، وبمجرد انتهاء عملية الفحص سيتم اتخاذ القرار المتعلق بالترتيبات الخاصة بالحمولة على السفينة.