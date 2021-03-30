إعفاء رئيس النيابة العسكرية من مهامه وتكليف عميد “علي العبدلي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء “فرج الصوصاع” إعفاء رئيس النيابة العسكرية الكلية بنغازي عقيد “علي أحمد ماضي” من مهامه لمخالفته لتعليمات تتعلق بتصريحات خاطئة حول الوضع الصحي للقائد الميداني بالقوات الخاصة المقدم “محمود الورفلي” الذي اغتيال قبل أيام.

وعلمت وكالة أخبار ليبيا 24 من مصدر عسكري مطلع أن اللواء “فرج الصوصاع” قد كلف عميد “علي العبدلي” بشكل رسمي بدلًا من عقيد “علي أحمد ماضي” .