وزير الصناعة في حكومة الوحدة يشدد على توفير الدقيق قبل شهر رمضان 

29 مارس، 2021 7:49 م
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أخبار ليبيا24 

شدد وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة على ضرورة سد النقص في مخزون الدقيق وتوفيره في البلاد قبل حلول شهر رمضان. 

وأكد أبوهيسة عقب تسلمه مهام عمله لوزارة الصناعة والمعادن من الحكومة الليبية أمس الإثنين على ضرورة رفع معدل الأداء والإنتاج بشركة المطاحن الوطنية بنغازي لسد النقص. 

واستعرض الوزير خلال زيارته للشركة رفقة عدد من مدراء الإدارات بديوان الوزارة المشاكل والمختنقات التي تواجه شركة المطاحن الوطنية ودراسة الحلول اللازمة في سبيل أداء مهامها. 

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29 مارس، 2021 7:49 م
12

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