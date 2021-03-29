وزير الزراعة بحكومة الوحدة الوطنية يستلم مهامه من الوزير السابق بالحكومة المؤقتة

عملية التسليم والاستلام تضمنت محاضر جرد الأصول الثابتة والمنقولة والملفات الإدارية والمالية

29 مارس، 2021 12:46 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

جرت صباح اليوم الأحد بديوان وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في مدينة بنغازي مراسم التسليم والاستلام بين وزير الزراعة والثروة الحيوانية في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور حمد المريمي ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة الليبية والدكتور حسن الزيداني .

وتضمنت عملية التسليم والاستلام محاضر جرد الأصول الثابتة والمنقولة، والملفات الإدارية والمالية وجملة الارتباطات.

وحضر مراسم التسليم والاستلام وكيل الوزارة المهندس محمد امسيك، وعدد من منسقي القطاعات، ومدراء الإدارات بديوان الوزارة.

وفي نفس السياق، تم منح درع العطاء لأسرة المرحوم  مهندس سليمان رحيل رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر، الذي وافته المنية في الأيام الماضية.

 

29 مارس، 2021 12:46 ص
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