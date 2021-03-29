نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس بمصر

أخبار ليبيا 24

‎أعلنت رئاسة الوزراء المصرية، اليوم الاثنين، إعادة تعويم السفينة البنمية “إيفر غيفن” الجانحة بقناة السويس.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن الفريق، أسامة ربيع رئيس، هيئة قناة السويس، أعلن بدء تعويم السفينة بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %.

وفي وقت سابق من يوم أمس قال رئيس الهيئة بأن هناك إمكانية لتعويض السفن المتضررة من توقف حركة الملاحة في القناة عبر بعض التخفيضات.