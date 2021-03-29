مدن غرب البلاد تشهد أكثر من 8 عمليات قتل واختطاف وسرقة بالإكراه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

29 مارس، 2021 11:54 ص
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أخبار ليبيا 24 – تقارير

شهدت مدن غرب البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليات إجرامية وتصفية جسدية واختطاف وسرقة في عدة مدن من الغربي الليبي.

وأكدت مصادر مطلعة، مقتل المليشياوي أسامة كوكو، عقب قيام مسلحين يستقلون مركبة بإطلاق النار عليه وسط مدينة الزاوية.

وأفادت ذات المصادر أن ميليشيا غنيوة الككلي قتلت شاب مهجر بعد أن قبض عليه في رأس أجدير، كما شهدت منطقة وادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس اغتيال وليد كشيدان وهو من عناصر الشرطة.

كما شهدت العاصمة طرابلس عملية اختطاف رئيس مفوضية المجتمع المدني جمال عدس.

ولم تسلم مدينة بني وليد من العمليات الإجرامية حيث تم اغتيال مؤذن مسجد يحمل الجنسية التشادية بعد أن تم سلب كافة ممتلكاته، كما شهدت بني وليد عملية سرقة سيارة نوع مرسيدس واختطاف سائقها و8 عمال مصريين كانوا على متن السيارة. 

وتأتي هذه العمليات الإجرامية في أقل من 24 ساعة على مقتل محمد باكير، أثناء تواجده بالقرب من سيمافرو عكره بالزاوية، استمرارً لأعمال التصفية المنتشرة في المنطقة الغربية.

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29 مارس، 2021 11:54 ص
18

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