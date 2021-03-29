كما وعد ماكرون.. فرنسا تعيد فتح سفارتها في ليبيا

29 مارس، 2021 5:44 م
11
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أخبار ليبيا24

أعادت فرنسا اليوم الإثنين فتح سفارتها في ليبيا كما وعد بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي.

ونشرت السفارة الفرنسية على منصات التواصل الاجتماعي صور لافتتاح مقر السفارة في جنزور غربي طرابلس في حضور السفيرة بياتريس لو فرابر دو هيلين.

وكتب السفارة: “إعادة فتح سفارة فرنسا في طرابلس يوم 29 مارس2021. إلى العمل!”.

أتى ذلك بعد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة فتح السفارة الفرنسية اعتبارا من اليوم الإثنين، بعد لقائه الثلاثاء الماضي في باريس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ونائبه موسى الكوني.

وكانت باريس قد أغلقت سفارتها بعد إجلاء نحو 50 مواطنا فرنسيا وبريطانيا مع نشوب القتال في طرابلس في يوليو في طرابلس في 2014، واتخذ سفيرها من تونس مقرا له.

 

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29 مارس، 2021 5:44 م
11

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