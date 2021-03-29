في لقاء خاص.. الشيخ السنوسي الحليق: من حق قبيلة العواقير معرفة مصير أبناء المختفين قسرا

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية، الشيخ السنوسي الحليق، دعمه حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنها بدأت بخطوات جيدة وموازية لتحركها الدبلوماسي في نطاق واسع وصحيح، حتى تخرج البلاد من منزلقها الخطير.

وطالب الحليق بضرورة إخراج كافة المرتزقة والممقاتلين الأجانب دون تخصيص، وعودة الأمن والأمان والاستقرار في الوطن.

أما فيما يتعلق بما يحدث في برقة قال الحليق، “إن قبيلة العواقير من القبائل الكبيرة ولا يأتي منها إلا الخير، قبيلة العواقير وعقلائهم هم (قلب الرُحاه)، ومن حقهم المطالبة بمعرفة مصير أبناءهم المختفين قسراً أو أذا قتلوا بطريقة غير قانونية فهذا حقهم ونحن ندعمهم، وهم من كبار الوطن”.

وأدان رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية بشدة الاغتيالات وعمليات القتل التي تحدث في بنغازي وبرقة وما تشهده من انفلات أمني، واضعا اللوم على جهات الاختصاص.

وتابع الحليق، “أين كنا وأين أصبحنا، الأن يوجد أمن وأمان ومن المفترض المحافظة عليه فنحن دفعنا فيه ثمناً باهظاً من دماء أبنائنا”.

قال الحليق أن القوات المسلحة الليبية، هي جيش الشعب الليبي وجيش لكل الليبيين، ولم يكن لليبيين أي مؤسسة موحدة طيلة العشرة السنوات الماضية إلا الجيش الوطني.

وأكد الحليق أن الجيش من مختلف مدن ومناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، مشيرا إلى أن أي مساس بالجيش يعتبر مساس بكل الليبيين، وتابع، “الجيش خط أحمر بالنسبة لنا كقبائل، وندعمه بقوة فلا جيش بدون شعب ولا شعب بدون جيش، فهو جزء لا يتجزأ ولا نقاش في ذلك، وأي شخص يستهدف الجيش فهو مرفوض تماماً، خصوصاً أن المؤامرة كبيرة عليه”.

وطالب رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية من حكومة الوحدة الوطنية أن تلتفت للشباب والعاطلين عن العمل وكبار السن والجرحى، مؤكدا على ضرورة تحسين الوضع المعيشي الذي أصبح صعبا خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب.

وقال، “الأمر طارئ ومن الضروري التدخل لوضع حد لمعاناة الليبيين، ويجب على الحكومة أن تسعى جاهدة لتحسن الوضع المعيشي فهم في وضع لا يحسدون عليه، وعليها بالاهتمام بالجانب الصحي والمختنقات التي يعاني منها المواطنين”.

وعن ملف المصالحة الوطنية قال الحليق، “لدينا اجتماع بخصوص مبادرة المصالحة الوطنية خلال أسبوعين، فلا يوجد حل في ليبيا إلا بالمصالحة، ولن تستقر البلاد إلا بها.

وتابع، “يجب تحكيم صوت العقل والحكمة والحق”، مشيرا إلى أن من يستمر في استخدام السلاح ويتمترس خلفه ليس به فائدة لصالح الوطن، فهو أمر ليس من مصلحة الليبيين، خاصة أن هناك تدخلات خارجية تحاول تخريب البلاد وتريد إبعاد الليبيين عن بعضهم البعض”.

وأردف الحليق قائلا، “نحن مدافعين بقوة عن مبادرة المصالحة الوطنية، ولدينا لقاءات عدة بخصوصها، ومن الضروري الانطلاق نحو المصالحة الوطنية في داخل العائلة الواحدة فليس لدينا خلاف ايدلوجي أو مذهبي أو عرقي أو قبلي أو مناطقي”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية أن البلاد تعاني من غياب الأمن وغياب مفاصل الدولة ولا حل أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية فهي هدف مشروع لإحقاق الحق.