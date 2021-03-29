في تجاوز لمهام 5+5.. اللافي يصف الحداد برئيس الأركان العامة دون أي تكليف رسمي

29 مارس، 2021 1:45 م
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أخبار ليبيا 24

منح نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، الفريق أول ركن محمد علي الحداد، صفة رئيس الإركان العامة، الأمر الذي يعد تجاوزا لمهام لجنة 5+5.

وجاء ذلك في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك والذي قال فيه، أنه “حضر ورئيس المجلس، محمد المنفي، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي عقدوا اجتماعا بحضور الفريق أول ركن محمد علي الحداد، واصفا إياه برئيس الأركان العامة”.

منشور اللافي قٌبل بالسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالب بعضهم بمعرفة من منح الحداد هذه الصفة وكيف لنائب رئيس المجلس الرئاسي أن يمنحه إياها.

يشار إلى أن صفة رئيس الأركان العامة التي منحها اللافي للحداد في منشوره بـ فسبوك جاءت دون أي تكليف رسمي.

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29 مارس، 2021 1:45 م
149

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