ضده 3 أوامر ضبط لم تنفذ.. تعرف على “دامونا” القيادي في لواء الصمود

29 مارس، 2021 3:14 م
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أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر من لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي صحة الأنباء المتداولة  حول اغتيال القيادي باللواء محمد سالم دامونا في العاصمة طرابلس.

وقال لواء الصمود أن مجموعة ملثمة دخلت منزل دامونا في طرابلس فجر اليوم وقامت بتصفيته وهو نائم وأصابت 2  من مرافقيه، مشيرا إلى أن دامونا  كان شعلة من شعلات فبراير وبطلًا من أبطالها.

دامونا القيادي في اللواء سبق وأن أصدر مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق أوامر ضبط منذ 2017 بسبب أعماله الإجرامية دون أن يتم تنفيذ أي منها.

أخبار ليبيا 24 تحصلت على كتاب صادر من جهاز المباحث الجنائية بأمر من مكتب النائب العام في 17 أبريل 2017 مفاده القبض على دامونا، كما سبق وأن أصدرت وزارة الداخلية أمر قبض ضده إلى أقسام البحث الجنائي لضلوعه في واقعة اختطاف “صلاح حسني البكوش”.

كما سبق وأن أصدرت وزارة الداخلية إلى غرفة السيطرة والاتصالات بمصراتة أمر ضبط ضد عدد من الأشخاص من بينهم دامونا بسبب ضلوعهم في واقعة الاعتداء علي أفراد الغرفة الأمنية المشتركة وخطف خمس أشخاص بالقوة.

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29 مارس، 2021 3:14 م
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