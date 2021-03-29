شرطة قاريونس تضبط مسجل خطر مطلوب على ذمة قضايا سرقة وسطو مسلح

ضبط مسجل خطر مطلوب على ذمة قضايا في بنغازي

29 مارس، 2021 9:40 ص
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أخبار ليبيا24

تمكن مركز شرطة قاريونس من القبض على مسجل خطر مطلوب على ذمة قضايا سطو مسلح وسرقة سيارات وأجهزة إلكترونية.

وأوضح مكتب الإعلام في مديرية أمن بنغازي، أن المتهم مطلوب لدى عدد من المراكز الأمنية داخل المدينة.

وقال المكتب الإعلامي بالمديرية، “أنه بعد ورود معلومات بحثية حول أماكن تواجد المعني كونه مطلوب للمركز في عدة وقائع، توجهت  مجموعه التحريات وأعدت كمينا محكما تم على إثره ضبط المطلوب”.

وأشارت المديرية إلى أنه بعد فتح محضر بالخصوص من قبل أعضاء التحقيق بالمركز  وبالاستدلال والتحقيق تبين أنه مطلوب في عدة قضايا كان آخرها الاعتداء على أحد المواطنين بقنفودة بواسطة سلاح ناري وإصابته برجله، الأمر الذي دفع المجني عليه لفتح محضر في المتهم ليتضح اتهامه بجرائم سرقة سيارات وأجهزة الكترونية.

وأكدت المديرية أنه خلال الاستجواب اعترف المتهم بما نسب إليه وأقر بوقائع أخرى وبوجود أشخاص آخرين يتعامل معهم مطلوبين لعدد من المراكز الأمنية بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أنه يجري البحث عنهم بالتنسيق مع المراكز المطلوبين لديها.

 

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29 مارس، 2021 9:40 ص
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