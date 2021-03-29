الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تطالب الحكومة بإلغاء أحد قرارات السراج

29 مارس، 2021 5:57 م
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frame 2021 03 29T175611.492
frame 2021 03 29T175611.492

 أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، اليوم الإثنين، وزير الاقتصاد بالتدخل ومخاطبة رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بإلغاء قرار زيادة الرسوم على الموانئ والمناولة والتخزين بنسبة 235 بالمائة‎ على السفن الواردة للموانئ الليبية، والذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، فائز السراج.

وقال الجراري، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن القرار المذكور تسبب في زيادة ملاك السفن لثمن نقل الحاويات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق الليبي.

وأضاف الجراري، أن هذا القرار ليس في صالح المواطن في ظل هذه الظروف.

وكان رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، قد أصدر في الثامن من شهر مارس الجاري ،القرار رقم 282 لسنة 2021 بتقرير حكم في شأن رسوم الموانئ وعوائد المناولة والتخزين وتعريفة حقوق الوكيل.

وجاء في مادته الأولى بزيادة رسوم الموانئ وعوائد المناولة والتخزين المحصلة بالنقد الأجنبي قدرها 235 بالمائة.

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29 مارس، 2021 5:57 م
11

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