الولايات المتحدة تؤكد دعمها لوجود أساس دستوري لإجراء الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا24

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين بالاجتماع المرئي، الذي عقده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الجمعة، مع ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدة على دعمها أساسًا دستوريًا للانتخابات الليبية.

وفي تغريدة للسفارة الأمريكية في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند: إن “الولايات المتحدة تشيد أيضا بملتقى الحوار السياسي وتدعم أساسا دستوريا في الوقت المناسب من شأنه تحقيق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي لإجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها.”

وحثّ كوبيش الجمعة أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي على تسوية خلافاتهم ومواصلة العمل بشكل بنّاء لوضع مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات، والتي ستكون بالغة الأهمية في حالة إخفاق البرلمان في اعتماد قاعدة دستورية.

وأكد كوبيش، في بيان للبعثة الأممية، على ضرورة وجود إطار انتخابي ووضعه موضع التنفيذ بحلول أوائل شهر يوليو، استناداً إلى تقييم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك من أجل الالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر الذي تلتزم به البعثة التزاماً تاماً مع الدعم المتسق من المجتمع الدولي.