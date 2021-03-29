الهلال ينهي معسكرًا تحضيريًا في العاصمة طرابلس 

29 مارس، 2021 9:09 م
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أخبار ليبيا24 

أكمل فريق الهلال لكرة القدم معسكرًا تحضيريًا تواصل لأكثر من أسبوع في العاصمة الليبية طرابلس. 

وأوضح مالك بوحجر إداري فريق الهلال أن بعثة الفريق وصلت مساء أمس الإثنين إلى بنغازي بعد انتهاء المعسكر الذي وصفه بالناجح. 

وأضاف بوحجر لـ”أخبارليبيا24″ أن الفريق خاض مباراتين وديتين أمام الاتحاد والظهرة وكان التركيز على مواصلة رتم المباريات. 

وتابع إداري الفريق :”الحمد لله نتائج المعسكر ممتازة والطاقم الفني أشرك أغلب اللاعبين خلال المباريات الودية”. 

وينافس فريق الهلال في المجموعة الأولى في الدوري الليبي للحصول على أحد المركزين المؤهلين للدور النصف نهائي من الدوري الممتاز. 

29 مارس، 2021 9:09 م
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