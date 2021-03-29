الهجرة الدولية: خفر السواحل الليبي اعترض 480 مهاجرًا خلال الـ48 ساعة 

29 مارس، 2021 10:27 م
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أخبار ليبيا24 

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن خفر السواحل الليبي اعترض ما لا يقل عن 480 مهاجرا قبالة الساحل خلال الـ48 ساعة الماضية. 

وأكدت المنظمة في تغريدة عبر “تويتر” أن الذين تم اعتراضهم هم بين 4500 شخص أعيدوا إلى ليبيا هذا العام بعد محاولتهم القيام برحلات خطيرة لعبور المتوسط إلى أوروبا. 

وأعربت المنظمة عن اعتراضها على أسلوب التعامل مع المهاجرين في ليبيا، وقالت: “نؤكد أن ليبيا ليست ميناء آمنا”. 

وذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 310 مهاجرين أعيدوا إلى البر الليبي ليل السبت، و173 الأحد.  

29 مارس، 2021 10:27 م
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