الدبيبة يطلق مبادرة بقيمة 100 مليون دينار لإعانة الأسر المعوزة

أخبار ليبيا24 أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن المبادرة تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المكتب أنه جرى تحديد المستهدفين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك .

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه المبادرة جاءت خلال اجتماع الدبيبة اليوم الاثنين ، مع وزراء الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.