الأهلي طرابلس يعتلي قمة مرحلة التتويج الأولى ببطولة السلة

أخبار ليبيا24

نجح فريق كرة السلة بنادي الأهلي طرابلس في اعتلاء قمة ذهاب سداسي بطولة ليبيا للعبة.

وتصدر الأهلي طرابلس عقب تفوقه في آخر أيام ذهاب السداسي على الأهلي بنغازي بنتيجة 89 نقطة مقابل 69، ليحقق بذلك الفوز في جميع مبارياته.

وواصل المروج عروضه القوية وحقق الانتصار على اليرموك بـنتيجة 71 نقطة مقابل 64، هذا وتجاوز الاتحاد حامل اللقب النصر بالفوز عليه بنتيجة 60 نقطة مقابل 56.

وستخوض الفرق الستة المرحلة الثانية والنهائية التي ستحدد البطل في بنغازي خلال هذا الأسبوع.

وتبدو حظوظ الأهلي طرابلس كبيرة لنيل اللقب وسيلاقي منافسه كبيرة من المروج الذي فقد مباراةً واحدة في مرحلة الذهاب.