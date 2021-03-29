اجتماع موسع للقطاعات كافة في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

عُقد في بلدية طبرق اليوم الإثنين اجتماع موسع لمناقشة الوضع العام في البلدية بمختلف قطاعات الصحة والأمن والتعليم.

وضم الاجتماع عميد البلدية فرج بوالخطابية وآمر منطقة طبرق العسكرية ومدير الأمن والجوازات وجامعة طبرق واللجنة الاستشارية والخدمات الصحية ومركز الأمراض السارية وقطاع التعليم والحرس البلدي والدعم المركزي.

وتناول الاجتماع تطهير المقار العامة مثل الجامعات والمدارس والجوازات والمصارف، وحث المواطنين على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة.

كما تناول الوضع الصحي بالمدارس وإلزام الطلبة والمعلمين بارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، وتحذير المواطنين من مخاطر المناسبات الاجتماعية في الفترة الراهنة.

ودعا الاجتماع إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي لتوعية المواطنين من مخاطر جائحة كورونا من خلال القنوات المسموعة المحلية ومن منابر المساجد .