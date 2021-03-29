إغلاق فرع جوازات طبرق بسبب حالات كورونا

أخبارليبيا24-خاص

قال مدير فرع جوازات طبرق عقيد عبدالسلام الدرسي اليوم الإثنين تم إغلاق الفرع إلى حين إشعار آخر بسبب تصوير حالتين مصابتين بـ”كورونا” دون علم العاملين بالفرع.

وأضاف الدرسي لـ”أخبار ليبيا24″ أن الحالتان قادمتان من قسم العزل وإحداهما سقط أثناء التصوير بسبب الإصابة، مؤكدًا أن هذه الحالات سببت لهم الإرباك أثناء العمل وتخوف العاملين في الفرع.

وتابع مدير الفرع :”ننتظر تعقيم المبنى لعودة استقبال المواطنين وسوف نعلن عن ذلك فور الانتهاء من ذلك”.

وأكد الدرسي المواطنين التزامهم بالجداول السابقة للتصوير حسب القوائم للحالات المرضية والموفدين، مشددًا على المواطنين تفهم هذا الأمر وعدم التزاحم.

وقال مدير الفرع :”نحن الآن في نهاية مارس والإدارة العامة للجوازات منتظمة معنا في التصوير، حتى الآن قمنا بتصوير عدد 2400 جواز خلال فترة وجيزة حيث كل شهر نقوم بتصوير 150 حالة”

ويواصل الدرسي :” التصوير لمدة أربعة أيام كل اسبوع وهي الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاءمن الساعة الثالثة مساء إلى الساعة السابعة مساء وسنعلن عن قوائم شهر أبريل”.

وأشار مدير فرع جوازات طبرق إلى أنه تم استلام عدد 800 جواز لافتا إلى أنهم يقومون ببعض الإجراءات لتسليمها لأصحابها.