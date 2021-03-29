إصابة عامل أفريقي إثر انفجار لغم في عين زارة 

29 مارس، 2021 8:48 م
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أخبار ليبيا24- خاص 

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي اصابة عامل أفريقي إثر انفجار لغم في خلة النور عين زارة بالعاصمة طرابلس. 

وأضاف علي في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ أن الإصابة كانت على مستوى الساقين، مؤكدًا أنها بليغة في الرجلين وكان فاقدًا للوعي. 

 وأشار الناطق باسم جهاز الإسعاف إلى أن العامل عمره قرابة 30 عامًا وتم نقله الى مستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي). 

وفي 19 مارس الجاري أسفر انفجار لغم بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس عن مقتل طفل وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بإصابات متفاوتة. 

وقال، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الدكتور أسامة علي، لـ”أخبار ليبيا24″ إن انفجار اللغم أدى إلى وفاة الطفل “عبد المهين مهند عقيل” وإصابة ثلاثة أطفال أخرين بإصابات متفاوتة. 

وأوضح علي، أن أحد الأطفال نقل إلى مستشفى الحروق والتجميل، بينما تم إسعاف الطفلين الآخرين إلى مركز طرابلس الطبي، لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة. 

وأشار علي، إلى أن الجهات المختصة، باشرت فورا في تنظيف المكان وتمشيطه للبحث عن وجود أي ألغام أرضية أو مخلفات حرب بالمنطقة القريبة من موقع الانفجار. 

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29 مارس، 2021 8:48 م
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