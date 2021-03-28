نادية عمران: بعض الدول تسعى لبقاء الحكومة الحالية أطول مما هو مقرر لذلك لا انتخابات في ديسمبر

أخبارليبيا24- خاص

كشفت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور نادية عمران أن هناك بعض الدول تسعى لبقاء الحكومة الحالية أطول مما هو مقرر لها، لذلك لن تكون هناك انتخابات في ديسمبر.

وأضافت عمران في تصريح خاص لـ”ـأخبارليبيا24″ أن ـمجلس النواب من الصعوبة أن يتوافق على قاعدة دستورية.

وأشارت عضو الهيئة إلى أنه يجب على الساسة ومتصدري المشهد أن يعوا جيداً الخطورة البالغة المترتبة على الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية دون قاعدة دستورية دائمة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.

وتابعت عمران :”لذلك لا مناص من طرح مشروع الدستور على الاستفتاء أو اعتماده كدستور دائم والذهاب للاتنتخابات استناداً على نصوصه”.