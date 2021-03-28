مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 733 إصابة كورونا

أخبار ليبيا24 كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (733) إصابة بكورونا بينها عدد (484) حالة جديدة، و عدد (249) حالة مخالطة، ونسبة الحالات الموجبة (16.9 %). وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (4340) عينة عدد ( 3607 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1366) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (760) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (800) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (160) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (68) عينة

6.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (139) عينة

7.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (184) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (15) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (10) عينات

10.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (139) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (2) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (113) عينة

13.مختبر مركز سبها الطبي عدد (32) عينة

14.مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (200) عينة

15.المختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (160) عينة

16.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (192) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 169 حالة جديدة

عدد 70 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 92 حالة جديدة

3.جادو

عدد 9 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

4.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

5.ترهونة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 12 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 9 حالة جديدة

8.السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

9.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

10.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

11.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

12.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

13.بني وليد

عدد 10 حالة جديدة

عدد 22 حالة مخالطة

14.الماية

عدد 18 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 13 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

16.الزاوية الغرب

عدد 21 حالة جديدة

17.الكفرة

عدد 4 حالة جديدة

18.السائح

عدد 2 حالة جديدة

19.الزاوية المركز

عدد 30 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

20.القلعة

عدد 2 حالة جديدة

21.تازربو

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

22.سبها

عدد 18 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

23.بنت بيه

عدد 1 حالة جديدة

24.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

25.الشاطئ

عدد 52 حالة جديدة

26.صبراته

عدد 7 حالة جديدة

27.الحوامد

عدد 6 حالة جديدة

28.ظاهر الجبل

عدد 7 حالة جديدة

29.غدامس

عدد 12 حالة جديدة

30.القبة

عدد 1 حالة جديدة

31.قصر بن غشير

عدد 5 حالة جديدة

32.غريان

عدد 25 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

33.درنة

عدد 14 حالة جديدة

34.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

35.اسبيعة

عدد 1 حالة جديدة

36.زواره

عدد 2 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

37.درج

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

38.سوق الخميس امسيحيل

عدد 7 حالة جديدة

وأكد المركز أنه تم تسجيل عدد ( 1267 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 943 حالة في طرابلس

2.عدد 8 حالات في درنة

3.عدد 21 حالة في باطن الجبل

4.عدد 7 حالات في الشاطئ

5.عدد 14 حالة في الزاوية الغرب

6.عدد 9 حالات في غريان

7.عدد 4 حالات في درج

8.عدد 105 حالة في سبها

9.عدد 31 حالة في نالوت

10.عدد 13 حالة في سوق الخمس امسيحل

11.عدد 81 حالة في مصراته

12.عدد 4 حالات في الحوامد

13.عدد 1 حالة في القبة

14.عدد 26 حالة في الزاوية المركز

وأفاد أنه تم تسجيل ( 16 ) حالة وفاة:

1.عدد 1 حالة في الحوامد

2.عدد 1 حالة في القبة

3.عدد 1 حالة في صبراته

4.عدد 1 حالة في درج

5.عدد 1 حالة في الخمس

6.عدد 1 حالة في مصراته

7.عدد 1 حالة في تراغن

8.عدد 1 حالة في سبها

9.عدد 3 حالات في زليتن

10.عدد 1 حالة في القره بوللي

11.عدد 2 حالة في درنه

12.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

13.عدد 1 حالة في الجفرة