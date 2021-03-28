مصدر رفيع يوضح حقيقة هجوم الصاعقة على مقر الأمن الداخلي في بنغازي

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أكد مصدر رفيع داخل جهاز الأمن الداخلي اليوم الأحد أن ما يتم تداوله حول وجود هجوم لقوات الصاعقة على مقر الأمن الداخلي في بنغازي هي مجرد إشاعات لا أساس لها.

المصدر ذاته نفى مقتل أي ضابط من ضباط الأمن الداخلي نتيجة هذا الهجوم المزعوم، موضحًا أن القتل الذي وقع كان نتيجة خطأ من أحد ضباط الأمن الداخلي أثناء تنظيف سلاحه.

وأوضح المصدر أن ماحدث هو أن أحد الضباط في مقر الأمن الداخلي كان ينظف سلاحه وأصابت رصاصة رأس زميله بالخطأ وتم نقله إلى المستشفى وتوفي هناك.

وأضاف المصدر أن الضابط الذي أصاب زميله خطأ قام بتسليم نفسه للنيابة العسكرية والقضية لدى النيابة العسكرية، مؤكدًا أن هناك شهود من ضباط آخرون على الواقعة.

ونفى المصدر الرفيع وجود أي هجوم على مقر الأمن الداخلي من قبل قوات من الصاعقة وقتل الضابط المسؤول عن التحقيقات في قضية اغتيال الرائد محمود الورفلي كما تم الترويج له.