لنقي: هناك أصوات تطالب بقصر الانتخابات على البرلمانية فقط والتمديد للحكومة الحالية لنقي: جوهر خارطة الطريق هو إعادة تجديد الشرعية عن طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي، أن هناك محاولات ظهرت مؤخرًا لإفشال دور ملتقى الحوار وبالأخص اللجنة القانونية، معتبرة أنهما الجهتان الضامنتان لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر حسب ما أقرت خارطة الطريق.

لنقي أكدت – في تصريحات تلفزيونية – أن ذلك لو حدث فسيكون انتكاسة لكل الإنجازات التراكمية التي تحققت في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى وجود توجهات لإنهاء دور الملتقى بعد انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من خلال استقالة بعض الأعضاء، ومطالبات البعض بإنهاء دور اللجنة القانونية.

واستنكرت المطالبات بتشكيل لجنة قانونية أخرى من قبل مجلس النواب تتولى هي وضع القاعدة الدستورية للانتخابات، رغم أنه برأيها، أحد الأطراف المستفيدة من استدامة الوضع الراهن، وتُختار تلك اللجنة بحسب المطالبين بها بإشراف الأمم المتحدة، معربة عن دهشتها لغياب الحديث عن السيادة والاستقلالية في هذه الحالة.

ونوهت بوجود أصوات تطالب بقصر الانتخابات على البرلمانية فقط والتمديد للحكومة المؤقتة المنتخبة بالأساس ضمن سياق توحيد مؤسسات الدولة ولتنظيم الانتخابات في المدة المحددة لها من 8 إلى 10 أشهر.

وشددت على أن جوهر خارطة الطريق هو إعادة تجديد الشرعية السياسية من قبل صاحب السلطات الأصيل وهو الشعب الليبي عن طريق إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية تستند إلى قاعدة دستورية، وليس الهدف الآن هو حسم المسألة الدستورية.

وثمنت دور المفوضية العليا للانتخابات ورئيسها عماد السايح لتصديه لمحاولات البعض وضع لغم في خارطة الطريق بادعاء أن القاعدة الدستورية تعني الاستفتاء على الدستور ما يهدد تنظيم الانتخابات، مؤكدة أن الهدف هو تجديد الشرعية.

وأكدت ضرورة الملكية الوطنية للحوار الليبي، مشيرة إلى اجتماع اللجنة القانونية دون دعوة البعثة الأممية والذي صدر عنه بيان مهم نوه بأهمية ودور اللجنة في متابعة استحقاقات المرحلة التمهيدية فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية.

وطالبت بضرورة الضغط الشعبي والتمسك بإجراء الانتخابات لتجديد الشرعية في ليبيا، خاصة في ظل وجود توجه ودعم دولي وأوروبي وأمريكي في هذا الاتجاه، رافضة تمسك الأجسام الموجودة ببقاء الوضع الحالي من خلال وضع العراقيل.