شوبار : رفع الدعم عن الوقود يحتاج لدراسة اقتصادية دقيقة شوبار : تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي يحتاج إلى اعتماد قانون الميزانية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال الخبير الاقتصادي محمد شوبار إن رفع الدعم عن الوقود، يحتاج لدراسة اقتصادية دقيقة باعتبار الوقود من السلع الأساسية التي لها تأثيرات واسعة على كل القطاعات الأخرى.

شوبار أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، أن وضع حل لوقف تهريب الوقود هو أمر ضروري يأتي في أولويات وواجبات الحكومة، لأنه يوفر للدولة مبالغ طائلة.

وأضاف أن نجاح هذا القرار شبه مستحيل في ظل عدم اعتماد ميزانية، مشيراً إلى أن تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي يحتاج إلى اعتماد قانون الميزانية، ويحتاج أيضا إلى اعتماد قانون من السلطة التشريعية بشأن تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي مباشر للمواطن.

وأضاف أنه يمكن تحديد قيمة الدعم الذي يحتاج إلى التعامل مع القيمة الحقيقية للدينار الليبي، وهذا يحتاج إلى إعداد خطة تتضمن فرض الأمن ووعاء زمني كافي لتطبيق وتنفيذ ذلك.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج أكد أن اختيار البديل الأنسب لاستبدال الدعم يجري بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن.

وبحسب بيان وزارة المالية الحويج قال “يجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني”.