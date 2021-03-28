رئيس النيابة العسكرية : هناك من يحاول الاصطياد في المياه العكرة بخصوص اغتيال “الورفلي” رئيس النيابة العسكرية : الورفلي دخل حرب شرسة ضد الإرهاب وعلميًا هناك آثار جانبية ما بعد الصدمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق رئيس النيابة العسكرية في مدينة بنغازي عقيد علي ماضي على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من الفهم الخاطئ بخصوص تصريحاته أمس في المؤتمر الصحفي أن الرائد “محمود الورفلي” مريض نفسي .

وكان عقيد علي ماضي قد عقد مؤتمر صحفي في الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى أمس السبت تناول فيه آخر المستجدات بخصوص حادثة مقتل الرائد “محمود الورفلي”.

وأوضح أن بعض مشرفي صفحات التواصل الاجتماعي وصائدي المياه العكرة، نقلوا على لساني بشكل خاطئ أنه لدى محمود الورفلي عيب عقلي، وإنه أحيل من قبل المحكمة العسكرية إلى مستشفى الأمراض النفسية.

ماضي بين خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” على قناة “الحدث” أن البطل محمود الورفلي وجميع أبطال القوات الخاصة وأسود الجيش الليبي والقوات المساندة والسلف الصالح دخلوا في حرب شرسة طالت الأخضر واليابس، ضد الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، لم تعترف بالقانون الدولي الإنساني، وكانت الجماعات الإرهابية تقطع الأطراف وتلعب برؤوس الرجال الكرة، وهذا واضح ومسجل، وحتى الأطفال الصغار عانوا من مشاكل نفسية .

وقال إن هذا أمر علمي، يصاب بما يسمى آثار ما بعد الصدمة ونعاني منها جميعًا ومن قاتل الإرهاب ومسك السلاح، ولم يكن مقصودًا من كلامي أن البطل محمود الورفلي مصاب بالجنون، هذا افتراء وتفسير للكلام بغير معانيه.

وأهاب رئيس النيابة العسكرية في بنغازي برجال القوات المسلحة والقوات الخاصة وقبيلة ورفلة إحدى قبائل الجهاد أن هذا الكلام مقصود به شق الصف، ومحمود البطل أحد رجالنا الذين لن نتخلى عنهم”.

وكان رئيس النيابة العسكرية، قد أكد أمس السبت، القبض على اثنين من المشتبه بهم في قضية اغتيال الورفلي.

وقال ماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى “عبدالباسط أبوغريس”، إن المقبوض عليهما والمشتبه بهما في قضية اغتيال الورفلي موجودان على ذمة النيابة العامة .