حكومة الوحدة الوطنية تقف على احتياجات مدن الجنوب

أخبار ليبيا 24

قام وفد رفيع المستوى من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح بزيارة ميدانية لمدن ومناطق الجنوب الليبي.

الزيارة التي تهدف إلى الوقوف على احتياجات بلديات الجنوب جاءت بحضور وزير الصحة، علي الزناتي، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومدراء الإدارات بوزارة الصحة.

وأطلع الوفد على الصعوبات التي تواجه قطاعي الصحة والكهرباء للعمل على تذليل الصعاب بشكل عاجل بهدف رفع المعاناة عن المواطنين بالجنوب الليبي.