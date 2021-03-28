توقعات الطقس على ليبيا الثلاثة أيام المقبلة

أخبار ليبيا24

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن الطقس على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة سيكون معتدلًا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة أثناء النهار على مناطق غرب ليبيا، مع تكاثر للسحب على أقصى مناطق الشمال الشرقي.

وأضاف المركز أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة غائم جزئيا إلى قليل السحب الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية شرقية يوم الثلاثاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 26) مْ وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الثلاثاء.

ولفت المركز إلى أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر ، وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار من يوم الثلاثاء يصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

وأشار إلى أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18 – 22) مْ ولا تتجاوز (15) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الثلاثاء خاصة على المناطق الجبلية.

وأفاد المركز أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة مشمس إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على أقصى مناطق الجنوب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 28) مْ.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو مشمس بوجه عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22 – 24 ) مْ.