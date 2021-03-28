بعد مرور ثلاثين عاماً من تخرجهم .. خريجو التقنية الطبية يقيمون ملتقاهم الأول الملتقى جمع الخريجين من مختلف المدن وناقشوا فيه العديد من النقاط المهمة

أخبار ليبيا 24 – خبر

شهد مجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي فعاليات الملتقى الأول لخريجي المعهد العالي للتقنية الطبية بجامعة العرب الطبية سابقًا.

حيث تخرجت من هذا المعهد خمس دفعات خلال الفترة من عام 1988 إلى عام 1993 في تخصصات صحة المجتمع، والمختبرات الطبية، والأشعة التشخيصية، والتمريض التخصصي في مجال النساء والتوليد والتخدير والعيون والكلى الصناعية وغيرها .

وأثبت الخريجون جدارتهم في مجال تخصصاتهم من خلال عملهم في المراكز الصحية والتخصصية والمستشفيات والشركات العامة والجامعات كما تحصل عدد كبير منهم على درجة الماجستير والدكتوراة ومنهم من وصل إلى درجة الأستاذ .

وتضمن الملتقى الذي جمع الخريجين من مختلف المدن الليبية مناقشة العديد من النقاط المهمة ذات العلاقة بالتخصص والتصنيف الوظيفي والدور المهم لخريجي التقنية الطبية، كما خصص جانب آخر للتعارف والحديث عن ذكريات الدراسة واستمرار التواصل والترابط بين كل الدفعات.