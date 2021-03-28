السايح يستعرض مع السفير الإيطالي استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو مستجدات العملية الانتخابية.

كما استعرض الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر المفوضية بطرابلس استعدادات المفوضية للاستحقاق المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

وبحسب بيان المفوضية، أبدى السفير الإيطالي استعداد بلاده لدعم المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

كما ناقش اللقاء مراسم توقيع اتفاقية مشروع (PEPOL) التي تم توقيعها بمقر المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي مثله جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PEPOL).