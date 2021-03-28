إصابة شاب برصاص عشوائي بمنطقة السرتي في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

تعرض المواطن “أصيل عبدالسلام” مساء اليوم الأحد لإصابة أثر تعرضه لرصاص عشوائي في منطقة السيرتي بمدينة بنغازي .

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليييا 24 – اليوم الأحد، إن أصيل البالغ من العمر “34 عاماً”، أصيب بإطلاقه في الكتف اليمين، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه، منذ سقوط النظام السابق ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.