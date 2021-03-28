إدارة شركة الخليج تزور مصفاة طبرق بعد نجاح العمرة 

28 مارس، 2021 1:23 م
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أخبار ليبيا24- خاص 

قام رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط فضل الله أحتيتة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات بزيارة لمصفاة طبرق وكان في استقبالهم مراقب الموقع وعدد من المنسقين. 

وعقد اجتماع في مكتب المراقب لمناقشة المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ لتذليل كل العراقيل التي تواجهها. 

كما قام رئيس مجلس الإدارة والمرافقين له بجولة داخل مصفاة طبرق للاطلاع ومتابعة أعمال العمرة والتي تم الانتهاء منها. 

وزار احتيتة منطقة الأرصفة واطلع على عمليات الشحن ومتابعة شحن إحدى النواقل النفطية، شاكرًا المشاركين في العمرة من العناصر الوطنية ذات خبرة في هذا المجال. 

28 مارس، 2021 1:23 م
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