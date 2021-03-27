حكومة الوحدة الوطنية تقرر صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي سيتم صرف هذه المكافأت إلى حين زيادة رواتب العاملين بالوحدات الإدارية العامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم(1) لسنة 2021 بشأن صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي .

وجاء في المادة الأولى للقرار الذي اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24، تصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي تضاف إلى معاشاتهم بحيث يصبح إجمالي ما يتقاضاه المستحق شهريا وفق الآتي :-

أـ مبلغ قدره (650) ستمائة وخمسون دينارا للمستحقين الذين لا يعولون .

ب- مبلغ قدره (700) سبعمائة دينارا للمستحقين من الأسر المكون من فردين.

ج- مبلغ قدره (800) ثمانمائة دينارا للمستحقين من الأسر المكون من ثلاثة أفراد فأكثر.

وبين القرار أن هذه القيم سيتم صرفها إلى حين زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013 م ، المشار إليه.

وشدد القرار في مادته الثانية إلى ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، اليوم السبت الموافق للسابع والعشرين من مارس الجاري وعلى الجهات المختصة تنفيذه.