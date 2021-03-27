حفتر يستقبل كوبيش في الرجمة

أخبار ليبيا24

استقبل، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم السبت في الرجمة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش.

وقالت قيادة الجيش، في بيان مقتضب، “إن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر يستقبل السيد يان كوبيتش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في مكتبه بمقر القيادة العامة – الرجمة” .

وهذه ثاني زيارة لكوبيش إلى الرجمة في غضون شهر، حيث سبق له اللقاء مع حفتر في الرجمة في 20 فبراير 2021.

وسبق أن اتفق الجانبان في الزيارة السابقة على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بالعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر وتسهيلها.